Prove tecniche di riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Guarda caso, dopo l’aereo degli “ex Beabaldi”, il bidello sta provando ad avvicinarsi nuovamente.

La proposta piccante di Garibaldi a Beatrice: cosa le ha detto

“Mi fa piacere per lei e mi dispiace un po’ per me”, ha ammesso il calabrese in confessionale, “Forse ho deluso un gruppo di fan che credevano nella nostra storia”.

Dopo qualche ora Giuseppe ha sussurrato qualcosa a Beatrice ma l’attrice ha preso le distanze.

È stata Luzzi a confidare a Fiordaliso la proposta del bidello:

Mi ha detto ‘Ti porterei in Calabria, nel posto più bello di Tropea, a fare l’amore’.

Pure quella confidenza è stata – in parte – resa nota da Giuseppe nel confessionale:

Le ho detto una frase non piccante, ma dolce.

Ma non è finita qui.

Nel giorno del ringraziamento Garibaldi ha scritto una lettera per Beatrice:

Io vorrei ringraziare ognuno di voi perché in un modo o nell’altro ognuno di voi mi ha sostenuto e supportato nei momenti di bisogno. Tutti voi mi avete dato tanto in qualsiasi momento trascorso qui dentro. Ma vorrei in modo specifico ringraziare Beatrice che, nonostante tutte le discussioni e i litigi, è sempre stata pronta a perdonare i miei errori. Per me in questa avventura sei stata un’insegnante di vita, aiutandomi a sapermi comportare in determinate situazioni e non solo. Volente o nolente hai allargato in me quella personalità di uomo che mancava. Ricorda che le parole, le discussioni e i litigi vanno e vengono. Ma l’importante è il bene che abbiamo dentro che deve rimanere.

Beatrice, subito dopo questo intenso e toccante momento, decide di avvicinarsi al ragazzo per abbracciarlo, mostrandogli così tutta la gratitudine per le parole lette e per aver capito e ammesso i suoi sbagli.

Giuseppe la stringe forte in un silenzioso abbraccio e si dice felice delle emozioni che sta vivendo in questo suo sorprendente percorso.

Cosa comporterà questo inaspettato gesto da parte di Giuseppe Garibaldi?

Per il popolo del social si tratterebbe solo dell’ennesima mossa per riconquistare consensi.