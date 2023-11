La sorella di Perla “demolisce” gli sfottò di Greta e del fratello Joseph

C’è molto trambusto in queste ore fuori dalla Casa del Grande Fratello. Greta Rossetti e suo fratello Joseph hanno lanciato una chiara frecciatina che ha costretto la sorella di Perla Vatiero ad intervenire.

Joseph e Greta hanno condiviso un video su TikTok che trovate in apertura del nostro articolo che sembrerebbe una chiara frecciatina agli accadimenti degli ultimi tempi.

Per tutta risposta la sorella di Perla Vatiero è intervenuta con un lungo sfogo social che vi riportiamo a seguire:

Non mi sono mai intromessa in queste dinamiche, mia sorella ha sempre risposto e fatto tutto di testa sua, ma ad oggi sento di doverla difendere dalle offese gratuite che sta ricevendo.

Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara. Lei (Greta, ndr) si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che”crea” sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i “cani” (a mio parere un complimento, perché i cani sono molto meglio delle persone).

Inoltre definisce mia sorella un “comodino” e Mirko un “piacione” io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo.

Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche 3 mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui.. starà utilizzando una nuova tattica?

Ha dato della gatta morta per un ballo, ha fatto un casino per mezzo messaggio cancellato e ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa…

Forse non conosce il significato della parola amore che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio partner. Per amore si fanno pazzie, si abbatte l’orgoglio, si dà fiducia, ci si sostiene, ci si dà del tempo, si ha stima per la persona con cui si sta… e se tutto questo non è avvenuto, è semplicemente perché non è mai esistito.