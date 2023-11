Greta Rossetti sbotta sui social e minaccia di prendere provvedimenti legali. La (ex?) fidanzata di Mirko Brunetti ha deciso di tirarsi fuori dal triangolo del Grande Fratello con protagonista pure Perla Vatiero.

“Basta!”, Greta Rossetti si dissocia dal triangolo e minaccia diffide

Non fate più il mio nome, mi dissocio. E’ diventato uno schifo. E parlo di social non di TV. Avete toccato dei limiti e sono stata zitta fino ad adesso. Avete fatto bullismo ed io mi dissocio perché non posso continuare a vivere leggendo certe cose. Vi prego, cancellate il mio nome da questa questione, io mi faccio la mia vita. Da oggi esiste solo Greta, non associatemi a nessuno.

Greta Rossetti ha minacciato di far partire diffide per dei presunti like falsi condivisi sui social a nome suo svelando di voler prendere le distanze dal triangolo del Grande Fratello.

