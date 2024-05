Prof di Amici da Alberto Matano: “Scuse agli allievi? Mai, io ho sempre ragione”, ringraziamenti a Maria De Filippi

Alessandra Celentano, prof di Amici, ha trovato spazio nel salotto di Alberto Matano, La vita in diretta, nella puntata di ieri. Nel corso della sua ospitata, a tratti esilarante, la prof di ballo ha svelato se ha mai chiesto scusa ad un suo allievo, mentre Alberto Matano ha voluto mandare dei ringraziamenti speciali alla padrona di casa del talent, Maria De Filippi.

Alessandro Celentano ospite di Alberto Matano

Non siamo abituati a vederla in Rai, ma ieri pomeriggio Alessandra Celentano è stata annunciata come un’ospite speciale dal padrone di casa Alberto Matano. L’occasione è stata la presentazione del suo libro dal titolo “Chiamatemi maestra”. Ecco come il conduttore l’ha introdotta nel suo studio, citando subito in apertura Maria De Filippi:

Uno dei volti più amati di Amici di Maria De Filippi. La sua cifra è il talento, la severità e l’eleganza. Insomma Alessandra Celentano è diventata una delle persone più amate, dal pubblico giovane e non solo, per quella che è la sua arte. Ti devo dire che mi fa una certa impressione, perché io quando ti guardo, ma da sempre, beh, la tua severità mi incute un certo rigore. E’ una presenza molto autorevole. Volevo ringraziare Maria De Filippi per le immagini, per la tua presenza qui.

A proposito di severità, nel corso della sua ospitata è stato chiesto alla Celentano se abbia mai chiesto scusa ai suoi allievi, e la risposta ha spiazzato:

Assolutamente no. Io so che ho sempre ragione, sono nella ragione. Non ho mai torto. Quando fai le cose, se anche sbagli, l’importante è che tu lo faccia nella verità e nel rispetto.