Oggi Archie, il primogenito dei duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, compie i suoi primi due anni e per l’occasione il nonno Principe Carlo ha voluto dedicargli i suoi personali auguri con una foto emblematica che evidenzia gli attuali equilibri all’interno della famiglia reale. Nello scatto social, infatti, manca Meghan Markle.

Principe Carlo, auguri ad Archie sono singolari

Sugli account social ufficiali dei reali sono stati pubblicati diversi messaggi di auguri dedicati al piccolo Archie ma tra le scelte più singolari spunta quella del Principe Carlo che per i suoi auguri ha deciso di usare la foto del battesimo del nipote in cui è immortalato insieme al figlio Harry mentre ha in braccio il piccolo ma senza Meghan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse)

Negli auguri della Regina, invece, c’è anche Meghan considerata all’origine della Megxit. Lo scatto scelto dalla Famiglia Reale invece racchiuderebbe un messaggio più distensivo. I fratelli Harry e William, inoltre, sarebbero tornati a parlarsi dopo il gelo che era sceso in occasione dei funerali del nonno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Dopo un periodo così difficile per la Corona, il compleanno del piccolo Archie torna a dare luce tra i fedeli sudditi. Tuttavia anche sui social non mancano le polemiche da parte di chi sottolinea come non sia stata pubblicata una foto di Archie con il resto della Famiglia Reale dal momento che lo scatto pubblicato sul profilo della Royal Family immortalerebbe solo la mamma ed il padre insieme al piccolo protagonista.