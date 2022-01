Stasera, lunedì 31 gennaio, scopriremo nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6, quale sarà il primo candidato finalista di questa edizione tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella: ecco cosa dicono i sondaggi della rete.

Non ci resta che dare uno sguardo ai principali sondaggi in rete e scoprire subito il preferito del pubblico che potrebbe aggiudicarsi concretamente la possibilità di andare dritto in finale conquistando la certezza di restare fino a metà marzo dentro la Casa del GF Vip.

La maggioranza dei sondaggi online sono dalla parte di Delia Duran: sarà lei la prima candidata alla finale? (i concorrenti credono sia una puntata eliminatoria).

I risultati di Novella 2000:

Reality House:

Grande Fratello Forum:

Isa&Chia:

FanPage:

Grande Fratello Vip Sondaggi:

Intanto vi do una chicca, che riguarda la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Alex Belli riceverà una lettera molto appassionata da parte di Soleil Sorge, ma non solo. Vi anticipo anche che molto probabilmente Gianmaria Antinolfi dovrà lasciare suo malgrado la Casa per impegni lavorativi, impegni professionali molto importanti. E vi voglio anticipare anche che i tre nominati – cioè Delia, Soleil e Giucas Casella – in realtà non ci sarà un televoto per l’esclusione bensì per votare uno dei primi candidati alla finale.