Nonostante i concorrenti del Grande Fratello Vip stiano cercando di “boicottare” il triangolo con protagonisti Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge, stasera si parlerà ancora di loro come anticipato da Federica Panicucci durante Mattino Cinque.

Intanto vi do una chicca, che riguarda la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Alex Belli riceverà una lettera molto appassionata da parte di Soleil Sorge, ma non solo. Vi anticipo anche che molto probabilmente Gianmaria Antinolfi dovrà lasciare suo malgrado la Casa per impegni lavorativi, impegni professionali molto importanti. E vi voglio anticipare anche che i tre nominati – cioè Delia, Soleil e Giucas Casella – in realtà non ci sarà un televoto per l’esclusione bensì per votare uno dei primi candidati alla finale.

Sappi che ho scritto una brutta copia di questa lettera che gli ho mandato. Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è questa. Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno. – riporta Biccy.it – Gli ho scritto che deve dire o ‘Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, oppure ‘voglio riconquistare mia moglie’. Una delle due cose.

Comunque adesso è lui che deve chiarire. Ora non capisco per quale motivo non ti ha detto di essersi innamorato di me. Io l’avevo già capito, ma ho avuto la conferma dei suoi sentimenti. Perché non te l’ha detto? E comprendo quello che dici, lasciare andare qualcuno non è facile, chiudere un matrimonio è una cosa difficile. Però una storia deve avere le giuste basi.