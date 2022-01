La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip svelerà il nuovo preferito tra i tre attualmente al televoto, ma cosa pensa invece il pubblico di spettatori rispetto a tutti i concorrenti attualmente in gara? Non ci resta che dare uno sguardo ai principali sondaggi in rete e scoprire subito il preferito tra i Vipponi così tanto voluti dal padrone di casa, Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, il preferito secondo i sondaggi

Negli ultimi giorni è mutata la preferenza degli spettatori rispetto al preferito del Grande Fratello Vip. Se, infatti, finora Soleil Sorge l’aveva sempre (o quasi) spuntata anche su Sophie Codegoni, adesso qualcosa sotto i suoi piedi inizia a scricchiolare.

Secondo i risultati del sondaggio ospitato dal portale Reality House, ad avere la meglio è stata proprio Sophie Codegoni con il 31% delle preferenze, seguita da Jessica che incalza sempre di più, ferma al 30%, solo terza Soleil al 20%.

Cosa dicono invece i risultati del sondaggio sul preferito presente sul Grande Fratello Forum? In questo caso Soleil resta prima, seguita da Nathaly Caldonazzo ed ancora da Jessica Selassié.