Meno due puntate alla finale del Grande Fratello Vip, ma riflettori accesi sul preferito del reality: chi la spunta questa volta? L’eliminazione a sorpresa di Soleil Sorge ha cambiato tutte le carte in tavola anche sul piano dei sondaggi online ed ora al primo posto troviamo un unico nome.

Preferito del Grande Fratello Vip: ecco chi è

E’ Jessica Selassié a salire sul trono dei sondaggi online in merito al preferito del Grande Fratello Vip. Non ancora in finale, ma ormai ad un passo dal poterlo essere, Jessica è riuscita poco alla volta a scalare la montagna delle preferenze del pubblico da casa riuscendo a conquistare un numero sempre più ampio di spettatori.

Ma diamo ora uno sguardo al preferito del GF Vip secondo il sondaggio ospitato da Reality House: Jessica, già prima anche nella precedente puntata, resta la preferita lasciandosi alle spalle Sophie Codegoni e la sorella Lulù, già finalista.

Cosa dice invece il sondaggio presente sul portale Grande Fratello Forum? Anche qui Jessica conquista la vetta ma Sophie potrebbe creare qualche problema poiché si piazza immediatamente alle sue spalle. Terza posizione invece per l’ultimo finalista, Davide Silvestri.