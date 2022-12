A distanza di una settimana dall’ultima puntata del GF Vip, stasera 5 dicembre torna l’appuntamento all’insegna del reality di Signorini. Alla vigilia della nuova puntata, emergono i risultati dei sondaggi sul preferito del GF Vip: chi ha avuto la meglio? Non ci resta che scoprire come si è espresso il pubblico da casa.

Preferito Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: chi è?

In esame, come da tradizione, prendiamo i due principali portali che si occupano del GF Vip e scopriamo il preferito secondo gli attenti utenti della rete. Da una parte troviamo Reality House, dall’altra Grande Fratello Forum.

Cambia la vetta del preferito del GF Vip secondo il primo portale che dopo la puntata numero 19 del reality vede in cima al podio Antonella Fiordelisi, in questo momento al centro dell’attenzione per le parole del padre su Micol Incorvaia. A seguire troviamo, alle sue spalle, il fidanzato Edoardo Donnamaria. Terzo posto per Nikita.

Cosa cambia invece nel sondaggio sul preferito ospitato da Grande Fratello Forum? Qui è ancora Nikita Pelizon ad avere la meglio in cima alla classifica, seguita da Oriana e Micol, mentre Antonella la troviamo comunque ai primi posti, appena fuori dal podio.