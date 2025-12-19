Pierpaolo Pretelli, reazione spiazzante dopo il video di Corona

Pierpaolo Pretelli dopo le accuse di Corona: il racconto di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha scelto di non intervenire a caldo su quella che, senza dubbio, è stata una delle polemiche mediatiche più rumorose della settimana. Solo dopo qualche giorno ha deciso di affrontare la vicenda legata alla nuova puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona incentrato sul presunto “metodo Alfonso Signorini”.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE GLI SCENARI MEDIASET-SIGNORINI-CORONA

Nel video in questione, l’ex paparazzo ha tirato in ballo anche Pierpaolo Pretelli, insinuando che avrebbe inviato un filmato intimo ad Alfonso Signorini per garantirsi l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Un’accusa pesante che, però, non trova riscontri concreti. Come già chiarito in precedenza, il video di cui parla Corona non avrebbe alcun collegamento né con il reality né con Signorini: si tratterebbe infatti di un vecchio filmato sottratto a Pretelli anni prima della sua esperienza come Velino a Striscia la Notizia.

A confermare questa versione è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che ha anche descritto le conseguenze personali e professionali che Pretelli starebbe vivendo. Secondo quanto riportato dalla giornalista, l’ex velino sarebbe “letteralmente traumatizzato dagli eventi e sommerso da commenti, meme, messaggi e commenti violenti o sarcastici (e con lui anche l’incolpevole Giulia Salemi)”.

Situazionio talmente pesante da..

La situazione sarebbe talmente pesante da spingerlo a non uscire di casa, a provare un profondo senso di vergogna e a perdere importanti opportunità lavorative, compresi diversi accordi pubblicitari legati al periodo natalizio. Come spiega ancora Lucarelli nella sua newsletter, qualunque esposizione pubblica risulterebbe controproducente: “qualunque post verrebbe commentato solo in un modo: ‘Allora, raccontaci di quello che facevi con Signorini!’”.

E poco importa, prosegue la giornalista, “che quel video non fosse per Signorini, che qualunque cosa abbia o non abbia fatto lui non abbia scelto di raccontarla”. Anche l’eventuale intervento degli avvocati rischierebbe di non bastare, perché “ormai la grande informazione di Corona e il pubblico ludibrio che ha generato gli hanno appiccicato il marchio del ‘marchettaro’ addosso. Pure se è una persona perbene”.

In definitiva, se le presunte “prove” sbandierate da Fabrizio Corona si limitano esclusivamente a quel filmato, appare evidente come Pierpaolo Pretelli non abbia nulla da nascondere. Resta però il danno reputazionale: un’etichetta difficile da scrollarsi di dosso, anche quando i fatti raccontano tutt’altra storia.