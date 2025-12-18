Signorini fuori dal GF Vip? Cosa sta succedendo a Mediaset

Le accuse lanciate da Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini continuano a scuotere Mediaset e a mettere in discussione il futuro del Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese, secondo quanto trapela da ambienti interni come scrive Fanpage, si starebbe adottando una linea attendista: nessuna decisione immediata, ma grande attenzione a ciò che accadrà nei prossimi giorni.

Fonti vicine all’azienda raccontano che una data chiave sarà lunedì prossimo, quando Corona pubblicherà la seconda parte della sua inchiesta dal titolo “Il prezzo del successo”. Proprio quel contenuto potrebbe orientare in modo decisivo le scelte di Mediaset, soprattutto in vista della nuova edizione del reality, prevista per marzo.

Il futuro di Signorini?

Il futuro di Signorini alla guida del Grande Fratello Vip appare quindi appeso a un filo. Da un lato, c’è chi ritiene che, per una questione di opportunità e immagine, affidare la conduzione a Signorini in questo momento sia estremamente delicato, a prescindere dalla veridicità delle accuse. Dall’altro, però, l’azienda non sembra intenzionata a prendere provvedimenti affrettati senza elementi concreti.

Secondo quanto risulta, nelle ultime ore si sarebbe svolto un incontro riservato tra Alfonso Signorini e i vertici Mediaset, al quale avrebbero partecipato anche figure di primo piano come Fedele Confalonieri e Barbara Berlusconi. Da questo confronto sarebbe emersa la volontà di attendere ulteriori sviluppi prima di qualsiasi scelta definitiva. Al momento, infatti, non sarebbe configurabile alcun reato accertato.

Signorini, GF Vip, Mediaset.. i vari scenari

Parallelamente si aprono scenari molto diversi tra loro. Se dalle nuove rivelazioni dovessero emergere elementi penalmente rilevanti, Mediaset potrebbe considerarsi parte lesa e agire di conseguenza, anche rivalendosi sul conduttore. In un’ipotesi del genere, la conduzione del reality passerebbe inevitabilmente in secondo piano rispetto alle conseguenze legali.

Esiste però anche una possibilità opposta: qualora le accuse non trovassero riscontri concreti, Mondadori e Mediaset – con Marina e Pier Silvio Berlusconi – potrebbero schierarsi apertamente al fianco di Signorini, arrivando persino a valutare una maxi causa contro Fabrizio Corona per tutelare l’azienda e il conduttore.

C’è infine un terzo scenario, più ampio, che prescinde dalla figura di Signorini: il congelamento del Grande Fratello Vip per un’intera stagione. Una possibilità già evocata dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, che in passato aveva parlato della necessità di una pausa per format storici come il GF e L’Isola dei Famosi.

Le prossime settimane saranno dunque cruciali. Tutto ruota intorno a ciò che emergerà lunedì e alle eventuali conseguenze legali e mediatiche. Se non ci saranno elementi rilevanti a carico di Signorini, il problema potrebbe spostarsi proprio su chi ha diffuso le accuse. In caso contrario, per il conduttore il destino del Grande Fratello Vip rischierebbe di diventare l’ultimo dei pensieri.