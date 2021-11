Gli spettatori chiedono di continuo un ricambio generazionale in tv, eppure quando i giovani approdano sul piccolo schermo, ecco che arrivano le critiche, spesso insensate o esagerate. È toccato anche a Pierpaolo Pretelli, fresco del successo ottenuto a Tale e Quale Show e fortemente voluto da Mara Venier nella sua Domenica In.

Pierpaolo Pretelli si è cimentato la scorsa domenica nel gioco del telefono facendo sorridere grandi e piccini con la sua simpatia. A qualcuno però non sarebbe andata giù una battuta che l’ex gieffino ha fatto su Mara Venier. Una lettrice del settimanale Nuovo Tv, avrebbe espresso il suo disappunto nello spazio dedicato alla rubrica tenuta dal giornalista Maurizio Costanzo tacciando l’intervento di Pretelli come volgare ed inappropriato. La lettrice ha commentato, rivolgendosi a Costanzo:

(…) Vuole sapere come ha esordito Pierpaolo Pretelli, nuovo volto di Domenica In, durante le ultime puntate? Ha abbracciato la Venier, lodando i suoi grandi airbag, ovviamente per sottolineare le forme generose della conduttrice. Possibile che la gente non abbia ormai alcun senso del pudore? Mi aspetto che una frase simile possa essere detta al Grande Fratello Vip, certo non in una trasmissione di Rai 1, rivolgendosi a una signora di 71 anni. Per me è assolutamente inaccettabile. Lei che ne pensa?