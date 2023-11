Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, intervistati tra le pagine di Chi Magazine, hanno svelato di avere un rapporto molto particolare al momento, raccontando come si sarebbero diffuse le voci di una separazione definitiva.

Pierpaolo e Giulia Salemi, la verità sul loro rapporto attuale

“Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto”, esordisce Giulia Salemi.

Poi prosegue:

E’ chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti.

(Bell’amico, mi viene da pensare!)

Comunque…

Alle parole della Salemi si aggiunge il pensiero di Pierpaolo:

Ognuno fa il proprio lavoro e, credimi, rispettiamo tutti. Anche chi, con le sue parole, ci può fare del male. Siamo complici, siamo il supporto l’uno dell’altra, ci motiviamo a vicenda, siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi.

“Ci vogliamo un bene infinito?”.

Io un sentimento del genere lo provo per la mia migliore amica non certo per la mia compagna che amo moltissimo.

A questo punto interviene nuovamente Giulia Salemi:

Stiamo analizzando in maniera razionale il nostro rapporto, i nostri sentimenti, il nostro modo di essere quando siamo insieme e quando siamo distanti. Stiamo riflettendo su ciò che ci fa stare bene e ciò che ci fa soffrire. Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero. Ti rendi conto che c’è gente che pensa che stiamo insieme per un contratto o per interessi economici? Ma davvero c’è così tanto disagio in giro? Fra me e Pierpaolo non ci sono tensioni, non c’è gelosia, non c’è invidia. Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altro, e ci vogliamo talmente bene che la gioia di una è la gioia dell’altro, e la delusione.

“Ci vogliamo talmente bene?”.

Se posso dire la mia credo che l’amore tra Pierpaolo e Giulia sia “svanito” per dare spazio all’affetto, il rispetto, la stima e il bene.

Tutte cose bellissime, ovvio.

Ma se una coppia si ama parla di “amore” non certo di “bene”.

Magari mi sbaglio: voi cosa ne pensate?