Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? “Uniti a casa e sul lavoro”: le loro regole per non far scoppiare la coppia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi? Queste le voci che si sono diffuse nelle ultime settimane e che hanno mandato nel caos i fan dei Prelemi. La coppia, tuttavia, non ha mai replicato a parole ai gossip sul proprio conto, ma ha preferito farlo direttamente con i fatti, in ultimo in occasione della presentazione di Ex on the beach, in partenza da domani su Paramount + e che li vedrà alla conduzione.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i consigli per una coppia felice

Stando ad alcuni video, infatti, è possibile vedere Giulia e Pierpaolo vicini ed affiatati. Atteggiamenti, i loro, che sarebbero bastati a spazzare via le voci di una crisi. I due diretti interessati, inoltre, hanno voluto approfondire il tema anche in una recente intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni.

A prendere per primo la parola è stato Pierpaolo Pretelli, il quale al noto settimanale ha raccontato:

È stata una bella esperienza che sicuramente ci ha unito non solo tra le mura di casa, ma anche sul lavoro. Diciamo che all’inizio eravamo un po’ preoccupati non avendo mai fatto una cosa del genere, ma poi quando siamo partiti è stato tutto in discesa perché con Giulia abbiamo un modo assai ironico di stare insieme. Quindi è stata ironica anche la conduzione, molto leggera e veramente divertente!

A parlare è stata anche Giulia Salemi che al medesimo giornale ha svelato il loro segreto:

Sì ci prendiamo sempre in giro e questo è un po’ il nostro segreto… Può scriverlo!

L’influencer ha poi svelato anche come si sono comportati:

Siamo stati autocritici e ci siamo ripromessi di non esagerare nell’essere noi stessi. Io, per esempio, potrei parlare per ore e ore, quando inizio non la smetto più e tendo a monopolizzare cene e racconti. Non lo faccio apposta, ma sono fatta così e qui ho cercato di controllarmi! A Pier, invece, viene spontaneo fare battute e scatenare risate, quindi mi ha promesso di non esagerare con la comicità. Alla fine devo dire che siamo stati bravi: ce lo siamo detti a vicenda. Abbiamo trovato un bell’equilibrio, arrivavamo sul set con i nostri testi, ognuno con i suoi lanci e li abbiamo fatti nostri. Si percepiva che c’era il nostro gergo privato, così come le parole e il tono che usiamo sui social e nella vita quotidiana. Lo vedrete: la nostra non è una conduzione fredda e asettica, ma personalizzata, saremo noi al cento per cento.

Parlando inoltre dell’insegnamento più importante che ne hanno tratto:

La complicità di coppia, è un tassello in più che si aggiunge al nostro rapporto.

Infine, Giulia e Pierpaolo hanno indicato le loro regole basilari per evitare che la coppia scoppi. Per Pretelli:

Non controllare il cellulare del proprio partner, rispettare gli spazi altrui e lavorare su alcuni punti critici, migliorando insieme.

La parola alla Salemi:

Non opprimere il partner: no alla gelosia malata! Rispettare il carattere e l’individualità dell’altra persona senza volerla trasformare a tutti i costi. Non va cambiato chi si scegliere di avere accanto, va incentivato a migliorare. Secondo me per questo è fondamentale preservare i propri spazi, il lavoro, le amicizie e scindere le cose.