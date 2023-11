Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati? La coppia, nonostante le ultime indiscrezioni che ci parlano di un forte momento di crisi, ha deciso di mostrarsi di nuovo insieme.

Pierpaolo e Giulia Salemi spazzano via le voci della rottura

Dopo lo scoop di Fabrizio Corona, anche Deianira aveva convalidato la rottura tra Pierpaolo e Giulia. Nel frattempo, la mamma e il papà della Salemi, avevano risposto ai pettegolezzi smentendo la crisi di coppia.

A mettere il “carico” da novanta ci avevano pensato i diretti interessati pubblicando uno scatto insieme sul canale Broadcast:

Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando. Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando.

Tuttavia, pare non si trattasse di una rottura ma di un semplice momento di crisi. Ed infatti, Giulia Salemi presente nella giuria di Miss Italia indossava gli anelli che le ha regalato Pierpaolo Pretelli.

Ma non finisce qui.

La Salemi, nelle storie di Instagram con il suo cagnolino Prince, si è mostrata con il pigiama di Pierpaolo.

In ultimo, sabato sera la coppia è comparsa con il cast di Ex On The Beach pubblicizzando il programma che li vedrà insieme alla conduzione.

Per quanto riguarda quest’ultimo passaggio, c’è da precisare che Pierpaolo e Giulia stavano pubblicizzato il loro lavoro e quindi, potrebbero anche non stare più insieme ma essere “costretti” a fare buon viso a cattivo gioco per gli accordi presi precedentemente.

Cosa ne pensate?