Fabrizio Corona, a quanto pare, aveva ragione. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sarebbero lasciati. Dopo le parole del re dei paparazzi, arrivano anche Venza e Deianira con altri dettagli.

Deianira, pur non citando mai Corona, conferma appieno le sue parole, parlando di coppia separata e svelando le prossime “mosse” di Pierpaolo alla ricerca di un nuovo appartamento:

Quello che so tramite persone vicine a loro è che la coppia ad oggi non sta insieme e lui dovrà trovare appartamento quindi, mio malgrado, i dadi sono tratti. Giustamente i diretti interessati stavano capendo come affrontare il tutto.