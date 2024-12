“Non ci credo!”, Pier Silvio Berlusconi sorprende Silvia Toffanin: la romantica dedica – VIDEO

Pier Silvio Berlusconi sorprende Silvia Toffanin: la romantica dedica durante This is Me.

Momento di grande emozione durante l’ultima puntata di This is me andata in onda mercoledì 4 dicembre. Pier Silvio Berlusconi ha fatto una sorpresa alla compagna, Silvia Toffanin, presentandosi in studio senza preavviso. La conduttrice, visibilmente sorpresa, ha esclamato: “Non ci credo, non me l’avevi detto”.

La bellissima sorpresa di Pier Silvio a Silvia Toffanin, ecco le sue parole

Dal pubblico è partito un timido coro: “Bacio, bacio”, che però non ha avuto seguito. Pier Silvio ha preferito un gesto più sobrio, abbracciando Silvia, prima di prendere la parola.

Dopo aver ringraziato per l’accoglienza, Pier Silvio ha dichiarato: “Sono venuto qua a disturbare professionisti che lavorano. Vi ringrazio per l’accoglienza calorosissima ma io non ho nessun talento”.

Ha poi proseguito con un discorso che ha messo al centro il talento, l’impegno e l’importanza del programma Amici:

Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della televisione italiana. Questo spettacolo è qualcosa che ci rende orgogliosi, ma c’è di più. Amici porta un messaggio per le famiglie italiane e i giovani: il talento è un dono che va onorato con impegno e lavoro sodo. Portatevi a casa questo insegnamento.

I ringraziamenti a Maria De Filippi e la dedica alla Toffanin

Pier Silvio Berlusconi ha poi rivolto un sentito ringraziamento a Maria De Filippi, definendola “unica”: “Maria, grazie con tutta la mia stima e il mio cuore, sei unica, ti voglio bene”.

Non è mancata una dedica speciale alla compagna:

Voglio ringraziare anche la mia Silvia. Lei è la prova di quanto sia necessario impegnarsi. Non immaginate quanto sia scrupolosa nel suo lavoro, studia, lavora su tutto. È davvero una grande professionista. Grazie Silvia, sono orgoglioso di te e poi sei anche il mio amore.

Pier Silvio Berlusconi ha lasciato lo studio tra gli applausi, chiudendo un momento carico di emozione e gratitudine che ha riempito il cuore di Silvia Toffanin.

A sorpresa nello studio di #ThisIsMe… Pier Silvio Berlusconi! pic.twitter.com/o0aAaEDA7e — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) December 4, 2024