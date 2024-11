Pier Silvio Berlusconi fa una sorpresa: Silvia Toffanin piange in studio

Pier Silvio Berlusconi fa una sorpresa a Silvia Toffanin durante l’ultima registrazione di This is me.

Un paio di giorni fa si è svolta la registrazione della seconda parte della terza puntata di This Is Me, il format dedicato alla celebrazione di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice Silvia Toffanin ha ospitato numerosi volti storici del talent show ed ha ricevuto una sorpresa di Pier Silvio Berlusconi.

Tra gli ex allievi di Amici comparsi nell’ultima registrazione, ritroviamo: Gaia, Giordana, Giulia Stabile, Umberto, Riki, Wax e Dustin, insieme ai maestri Alessandra Celentano, Garrison, Beppe Vessicchio, Kledi e Rossella Brescia.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’arrivo a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi, che ha colto di sorpresa la stessa Toffanin, visibilmente commossa. Tra gli ospiti speciali della puntata anche Big Mama, Fabrizio Moro e Samuele Barbetta.

Ecco cosa scrive in merito SuperGuidaTV: “Ospiti: Pier Silvio Berlusconi per un ringraziamento ad Amici (Silvia Toffanin non ne sapeva nulla e si commuove)”.

Pier Silvio elogia Amici

Grazie Maria, avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Amici è diventato molto di più di un programma televisivo di successo. Amici è un evento nazionale, è la più importante factory dello spettacolo italiano. Ad Amici si formano e prendono il volo le future star della musica e della danza. Un grande successo di Maria De Filippi e di tutta la sua squadra, un grande successo di Mediaset.

Nella terza puntata di #ThisIsMe, incursione a sorpresa in studio di Piersilvio Berlusconi con una sorpresa a Silvia Toffanin che si commuove e scoppia in lacrime @amicii_news + @SuperGuidaTV #AscoltiTv #Amici24 pic.twitter.com/uE9N8OOkYJ — Boomerissima⭐⭐ (@Boomerissima) November 5, 2024

Pier Silvio e Toffanin, tra le coppie più belle

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin formano una delle coppie più riservate e longeve del mondo dello spettacolo italiano. Ecco i dettagli principali della loro relazione:

Sono insieme dal 2001, quando si sono conosciuti nei corridoi di Mediaset

Hanno due figli insieme: Lorenzo Mattia (nato nel 2010) Sofia Valentina (nata nel 2015)



Silvia Toffanin:

È nata nel 1979 a Marostica (Vicenza)

Ha iniziato la sua carriera come letterina a Passaparola

Dal 2006 è la conduttrice di Verissimo

È nota per il suo stile professionale e riservato

Pier Silvio Berlusconi:

È nato nel 1969

È amministratore delegato di MediaForEurope (ex Mediaset)

È figlio di Silvio Berlusconi e della sua prima moglie Carla Dall’Oglio

È noto per mantenere un profilo basso sui media

Caratteristiche della loro relazione: