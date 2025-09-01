Perla Vatiero dopo Mirko Brunetti: “Mi piace qualcuno..”

Grande Fratello, Perla Vatiero si confessa: “Ero stanca di fingere di essere felice, adesso c’è qualcuno che mi piace ma…”

Negli ultimi giorni, Mirko Brunetti – ex volto noto del Grande Fratello – ha espresso un duro sfogo sui social. L’ex concorrente, diventato celebre per la sua relazione con Perla Vatiero, ha voluto prendere posizione contro gli insulti e le calunnie che da tempo colpiscono lui, la sua compagna Silvia Ghio e la sua famiglia. Mirko ha chiarito che è pronto a intraprendere azioni legali contro chi continuerà a diffondere falsità e odio online.

Nel frattempo, Perla Vatiero sembra voltare definitivamente pagina. La vincitrice dell’edizione più recente del reality show ha deciso di aprirsi a nuove esperienze, sia dal punto di vista personale che professionale. Per la prima volta, infatti, ha ammesso pubblicamente di essere attratta da una nuova persona, segnando un cambio di rotta dopo la fine della storia con Mirko.

Su Instagram, Perla ha parlato del diario in uscita, un progetto molto personale che racconta il suo ultimo anno e il percorso vissuto all’interno della Casa:

“Il diario uscirà a breve, manca davvero pochissimo. Pensavo che ci volesse meno, però sono una che deve fare tutte le cose precise quindi preferisco metterci più tempo anzi che poi ci sia qualcosa che non mi piaccia. Il diario parla anche delle sensazioni che ho provato nel mio percorso e non è stato facile perché ho dovuto rivivere alcuni momenti per poi scriverli.”

Un altro tema affrontato dalla gieffina è quello delle amicizie nate nel mondo dei social. Perla ha spiegato la sua visione, sottolineando come non tutto sia dettato dall’opportunismo:

“Più che amicizie false penso che si creino amicizie dettate dalle circostanze o dalla condivisione dello stesso lavoro. Nel mio caso non è così, anche con Alessandra o Greta non è un rapporto dettato dal fatto che partecipiamo agli stessi eventi o facciamo lo stesso lavoro. Sono rapporti che coltivo e che mi ritrovo anche in futuro.”

Riguardo a Greta Rossetti, Perla ha svelato che a breve si ritroveranno insieme in occasione di un evento importante:

“Andremo insieme a Venezia, dovrebbe raggiungermi già questa sera se riesce a risolvere questo problema con la macchina. Non vedo l’ora, noi quando siamo insieme qualsiasi cosa facciamo che ci può mettere un po’ di ansia e agitazione ci passa perché ci divertiamo. Poi vi aggiorneremo.”

“Ho un interesse, qualcuno c’è”

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Perla ha confermato di avere un interesse per qualcuno, pur non essendo ancora innamorata: “Aspettavo questa domanda come il caffellatte che mi faccio la mattina a colazione. Domanda molto complicata, non c’è nessuno che mi ha fatto battere il cuore da innamorarmi, perderci la testa. Che mi piaccia qualcuno sicuramente, è passato quasi un anno qualcuno c’è, altrimenti sarei folle, anche se sono così complicata qualcuno c’è che mi piace.”

La scelta di rimanere single per un periodo così lungo, ha spiegato, è stata legata al bisogno di ritrovare sé stessa dopo mesi difficili:

“Sicuramente il mio lavoro è stato ciò che mi ha aiutato di più. Ho dedicato tutte le mie energie per portare avanti, al massimo, tutto ciò che sto costruendo. Ci sono stati tanti momenti in cui ero stanca di fingere di essere felice, di fingere di essere presente. Spesso mi sono ritrovata a desiderare di mollare tutto e dedicarmi del tempo, ma sapevo che non potevo farlo. Era il momento di pensare a me stessa, me lo dovevo. Sapevo che presto sarebbe arrivato il momento in cui avrei avuto tempo per me, per sentirmi finalmente libera dal mio passato. E anche per questo che non ho fatto entrare nessuno nella mia vita: nessuno doveva occupare quel posto, perché quel posto dovevo occuparlo io. Ad oggi, ci sono riuscita. Non è stato facile, ma ne è valsa la pena. Chiunque entrerà nella mia vita farà parte del mio presente, non del mio passato.”

Infine, parlando del futuro e del sogno di diventare madre, Perla ha dichiarato:

“Come sapete uno dei miei più grandi sogni è quello di avere una famiglia. In particolare il mio obbiettivo è quello di avere una famiglia bella come l’ho avuta io, con due genitori che si amano e che trasmettono amore e buoni valori ai propri figli. Mia madre e mio padre sono per me un grande esempio.”