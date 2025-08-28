Mirko Brunetti annuncia azioni legali, c’entra Perla Vatiero

Mirko Brunetti annuncia azioni legali: “Sono stato in silenzio un anno intero anche quando non mi conveniva, ma…”

Negli ultimi giorni, Mirko Brunetti – ex protagonista di Temptation Island e Grande Fratello – è tornato a parlare pubblicamente con un duro comunicato social. Attraverso un video su Instagram, ha voluto rispondere alle continue voci e illazioni che circolano sul suo conto e sulla sua relazione con Silvia Ghio, la sua attuale compagna.

Tutto è nato da alcune storie pubblicate da Silvia in cui mostrava una stanza d’hotel decorata con cuori e palloncini. Molti follower hanno subito ipotizzato che si trattasse di un anniversario, ma Mirko ha smentito precisando che la ricorrenza cade in dicembre. Una spiegazione che, tuttavia, non ha fermato i pettegolezzi: in tanti hanno continuato a sostenere che, quando ha iniziato la relazione con Silvia, in realtà frequentasse ancora la sua ex, Perla Vatiero.

Il video sfogo di Mirko Brunetti

Stanco delle continue insinuazioni, Brunetti ha deciso di pubblicare un lungo messaggio video, in cui ha parlato apertamente della situazione e annunciato l’avvio di azioni legali:

“Ho deciso di fare questo video perché molte persone non conoscono la parola basta e soprattutto molte persone che mi seguono non conoscono la realtà dei fatti. Sono stato in silenzio per un anno intero perché non volevo che nessuna frase, nessun mio gesto potesse essere travisato. Sono stato in silenzio anche quando non mi conveniva, perché come sapete le visualizzazioni sono la motrice di questo mondo. Non ho voluto in questi mesi difendermi sui social perché l’ho fatto attraverso vie legali, attendendo che la giustizia facesse il suo corso, ma oggi sono costretto a fare questo video. C’è un gruppo di persone che ogni giorno effettua veri e propri atti persecutori e questo non lo dico io, ma la legge nei confronti miei, della mia famiglia e della mia fidanzata. Questo attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, dirette Instagram, TikTok, Twitter, Telegram. Queste persone non si sono rese conto e non sanno che c’è una nettissima differenza tra il diritto di critica, la diffamazione, la calunnia e lo stalking”.

E ancora:

“È passato un anno dalla fine della mia precedente relazione e tutto questo è folle e inaccettabile. Chiunque, anche se esposto mediaticamente, ha il diritto di vivere la propria vita e nessuno anche solo per gioco o per frustrazione ha il diritto di entrare nella sua vita a gamba tesa. La situazione è veramente molto grave e queste persone tra le tante falsità che raccontano, parlano anche di relazioni extraconiugali tra me e mia cognata o addirittura che la mia fidanzata abbia un passato sui siti po\*no da nascondere e tutto questo per becero fanatismo”.

L’appello agli addetti ai lavori

Brunetti ha poi rivolto un pensiero anche a chi lavora nel mondo dell’informazione:

“Ora mi rivolgo anche ad alcuni addetti ai lavori: ma non credete che in una situazione così grave già di suo non bisogna buttare benzina sul fuoco? Anche voi avete persone a cui volete bene, una famiglia, ma se ci fossero loro al nostro posto fareste la stessa cosa? Io non credo proprio. Credo ci sia un momento in cui la sfera umana sia più importante di quella lavorativa. Per concludere, chiedo scusa a tutte le persone che mi seguono con affetto per questo sfogo, anzi io continuerò a condividere la mia quotidianità, la mia vita e le persone che amo. A tutte le persone che non mi amano chiedo di non seguirmi e non commentare irrispettosamente la mia vita perché gli autori di commenti, post e dirette contente diffamazioni e falsità verranno subito e sottolineo subito, denunciate”.

La precisazione su Perla Vatiero

Nella descrizione al video, Brunetti ha voluto chiarire un aspetto legato alla sua ex Perla: