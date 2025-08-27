Mirko Brunetti, frecciatina su Perla Vatiero per difendere la compagna

Mirko Brunetti sbotta sui social: “Basta bugie, la mia storia con Silvia è normale e vera”

Tra le storie che hanno maggiormente appassionato i fan di Temptation Island, una delle più seguite è stata senza dubbio quella di Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Dopo l’addio nel falò di confronto, i due erano tornati insieme all’interno della casa del Grande Fratello, ma la loro riconciliazione è durata solo pochi mesi. Ad agosto dell’anno scorso, infatti, è arrivata la notizia ufficiale della rottura (qui per le immagini del tatuaggio che lui ha rimosso con lei).

Una separazione che ha lasciato spiazzati molti fan, convinti che la coppia potesse davvero farcela fuori dai riflettori. Ma le sorprese non sono finite lì: poco dopo la rottura, Mirko ha iniziato a frequentare Silvia Ghio, conosciuta durante un corso di recitazione a Roma. Una conoscenza che si è velocemente trasformata in qualcosa di più profondo, sfociando in una vera relazione.

Nonostante ciò, il pubblico più affezionato alla ex coppia non ha preso bene questo nuovo capitolo nella vita di Mirko. Da subito sono circolate voci secondo cui Silvia sarebbe stata una “sostituta” pronta ancora prima della rottura ufficiale con Perla. Le critiche sono tornate a farsi sentire ieri, dopo alcune Instagram stories pubblicate da Silvia, che mostrano una romantica camera d’albergo decorata con cuori e palloncini. In molti hanno pensato che i due stessero festeggiando il loro primo anniversario, alimentando ancora una volta i sospetti.

La segnalazione che confermerebbe la “sostituzione” di Perla

A confermare il pensiero di alcuni follower è arrivata anche una segnalazione a Deianira Marzano: “Ciao Deia, ti segnalo Mirko Brunetti che sta festeggiando l’anniversario con la nuova fidanzata. Lei ha pubblicato dei video della camera dove alloggiano piena di cuoricini e addobbi. Avevate ragione quando avete detto che si erano conosciuti l’estate scorsa… lui si è lasciato con Perla ad agosto e poche settimane dopo aveva già la sostituta.”

Mirko interviene: “Basta bugie!”

Ma Mirko non è rimasto in silenzio. Sul suo profilo social ha risposto duramente, smentendo tutto e difendendo la sua storia con Silvia:

“Ah Rega ma dopo un anno ma non ve siete stufate di racconta cazzate? Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale. No ma lo dico per voi perché fate ridere tutti. Fa ridere sopratutto chi, per hype, ancora deve per forza trovare il marcio anche dove non c’è. Ps: Magari l’avessi conosciuta prima. Comunque l’anniversario è a dicembre. Dai andiamo Avanti tutti”

Parole chiare, che lasciano poco spazio ai dubbi: Mirko vuole voltare pagina e difendere una relazione che, almeno per lui, è finalmente libera da dinamiche tossiche e da pressioni esterne.