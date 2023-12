Perla e Greta, bacio che sancisce la pace? Spunta Mirko: “Uscirei con lui”

Nella Casa del Grande Fratello è tempo di baci di Natale sotto il vischio. Tra coloro che hanno dovuto scambiarsi un “smack” festivo, le due “rivali” in amore: Greta Rossetti e Perla Vatiero “amiche” dopo l’uscita di Mirko Brunetti.

Perla e Greta, bacio che sancisce la pace, poi “spunta” Mirko

“Se sabato Mirko mi dice esci che ci mettiamo insieme, esco”, ha affermato Greta al Grande Fratello. Sul web, queste esternazioni, hanno fatto molto mormorare.

Greta si rimetterà con Mirko? Dopo le ultime esternazioni della mamma che sta facendo terra bruciata commentando tutti i suoi ex fidanzati, non so come si evolveranno gli eventi.

Questa ragazza dovrebbe seguire un suo pensiero individuale invece di assecondare mamme e fidanzati: non trovate?

Greta: “[…] se sabato mi dice esci che ci mettiamo insieme, esco” mi dispiace per le f*llers che parlavano tanto di amor proprio ed ora devono assistere all’annullamento di sé della propria beniamina per un uomo #perletti #GrandeFratello pic.twitter.com/PKzX6QeTaD — LadyKiss (@VaneGenevieve) December 13, 2023