Giorgio Mastrota, il re delle televendite, convolerà presto a nozze ma l’attenzione sembra essersi spostata su un altro aspetto: perché Natalia Estrada non sarà al matrimonio dell’ex marito? Per Mastrota il grande giorno si avvicina sempre di più: secondo il settimanale Chi, le nozze con la compagna Floribeth Gutierrez saranno celebrate il prossimo settembre: chi saranno gli invitati?

Natalia Estrada assente al matrimonio di Giorgio Mastrota

Grande assente al matrimonio di Giorgio Mastrota sarà la ex moglie Natalia Estrada dalla quale ha avuto la primogenita Natalia Junior. Giorgio poi è diventato ancora papà di Matilde, che ha 9 anni e Leonardo, nato 5 anni fa, entrambi avuti dalla futura moglie. Poi c’è Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il matrimonio si celebrerà in un agriturismo in Valtellina, alla presenza di “un centinaio di amici non dello spettacolo”. Lo stesso Mastrota in una intervista a DiPiù Tv aveva spiegato che le nozze saranno celebrate con rito civile a Bormio e si tratterà di una cerimonia strettamente privata alla quale parteciperanno solo parenti e amici intimi:

Ci sposeremo a Bormio, il paesino in provincia di Sondrio dove ci siamo trasferiti quattro anni fa. Sarà con rito civile. Dopo la cerimonia andremo a festeggiare in un agriturismo, con un menu tipico valtellinese, a cominciare dai pizzoccheri, un tipo di pasta. Faremo qualcosa di intimo, io e Flo non abbiamo più i genitori, quindi inviteremo solo i parenti e gli amici più stretti.

Alla cerimonia però, come anticipato da TgCom24 non sarà presente Natalia Estrada dalla quale si è separato nel 1998. Tra gli invitati però ci sarà la figlia Natalia Junior, che lo ha reso nonno due volte di Marlo e Sasha.

Sul motivo dell’assenza dell’ex moglie, la spiegazione probabilmente risiede nelle parole che lo stesso Mastrota aveva rilasciato in una intervista del 2019:

Io e Natalia siamo rimasti in buoni rapporti, ci sentiamo per quello che riguarda nostra figlia e il nostro nipotino Marlo (il figlio di Natalia Junior, ndr), ma cerchiamo di non intrecciare le nostre vite con i nuovi partner. So che molti lo fanno, non c’è niente di male, ma noi non ci frequentiamo. Quindi no, non la inviterò al matrimonio.