E se Giorgio Mastrota ha detto di “no” al Grande Fratello Vip, la regina delle televendite Patrizia Rossetti, potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia a partire dal prossimo 19 settembre.

L’indiscrezione arriva da Deianira Marzano ma, visto lo spoiler ufficioso, occorre prenderlo per le pinze. Proprio l’influencer campana, aveva fatto il nome di Umberto Smaila facendo dietrofront dopo poche ore.

Prendete questa indiscrezione così com’è, senza troppe certezze.

Il nome di Patrizia Rossetti era già venuto fuori anche durante le passate edizioni del GF Vip.

Patrizia Rossetti, vincitrice di Pechino Express con Maria Teresa Ruta, intervistata da Francesco Fredella, ai microfoni di Rtl 102.5 ha confermato che in passato era già stata contattata dagli autori del programma:

Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip lo scorso anno ma poi non è andata e non ricordo nemmeno per quale motivo, poi ad un certo punto sono io a dire di no. Dopo 40 anni di carriera, i fan sanno tutto di me, devo davvero fare provini per parlare del mio lavoro e della mia vita privata?