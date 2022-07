Concorrenti Grande Fratello Vip 7: saltano altri sei nomi, chi non ci sarà

Il Grande Fratello Vip scalda i motori. Il prossimo 19 settembre andrà in onda la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ecco quali concorrenti non ci saranno secondo TVBlog.

Concorrenti Grande Fratello Vip: saltano altri sei nomi, chi non ci sarà

Secondo il portale televisivo, non ci sarà Patrizia De Blanck. La contessa sarebbe voluta entrare con il suo cagnolino e si parlava anche di un amico influencer al suo fianco.



Niente da fare nemmeno per Edoardo e Guendalina Tavassi (ma, in questo caso, era abbastanza scontato). Il primo, infatti, aveva solo risposto in maniera positiva ad una domanda di Giada Di Miceli mentre l’influencer aveva fatto il suo appello lo scorso anno.

Blogo prosegue:

Fra i non concorrenti del primo reality show italiano c’è anche quello di Artem Tkachuk, attore ucraino diventato celebre grazie alla bella fiction di Rai2 Mare fuori.

C’è anche un famoso calciatore fra i non concorrenti del prossimo Grande fratello vip 7, si tratta di Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio e prossimo allenatore, a settembre infatti darà la tesi al corso di Coverciano che sta frequentando da qualche tempo.



Nulla di fatto neppure per Jeda, il fidanzato di Vera Gemma che abbiamo conosciuto durante l’Isola dei Famosi.