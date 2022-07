Wilma Goich verso il Grande Fratello Vip? Il suo nome è girato spesso in questi mesi ma, attualmente, non vi è alcuna conferma. La diretta interessata quindi, ha rotto il silenzio tramite le pagine del settimanale Nuovo.

Wilma Goich al Grande Fratello Vip dopo il lutto? “Ecco cosa mi frena…”

Come ben sapete, di recente, Wilma Goich è stata protagonista di un dolorosissimo lutto perdendo l’amatissima figlia per colpa di un tumore: “Il dolore che provo me lo porterò dietro tutta la vita”, ha precisato.

La cantante, anche per via di questo fortissimo dolore, avrebbe dichiarato che molti amici le avrebbero suggerito di partecipare al GF Vip per cercare di alleviare la sua sofferenza: “A frenarmi è soprattutto l’idea di lasciare solo mio nipote Gianlorenzo…”, ha commentato.

Poi ha aggiunto:

Ammetto di essere molto altalenante. Dovevo già partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato. Non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro… Chi vorrei nella Casa? Sono sempre stata amica di tutti i miei colleghi. A differenza di tanti artisti l’invidia non mi appartiene.

Tra gli altri possibili nomi “spoilerati” da Alfonso Signorini dovrebbero esserci: Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan, Chadia Rodriguez e Antonella Fiordelisi.

Il reality show della rete ammiraglia di Casa Mediaset dovrebbe partire ufficialmente il prossimo lunedì 19 settembre 2022.