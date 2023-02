Una nuova polemica ha travolto ancora una volta Fedez. Se per quanto riguarda il bacio tra il rapper e Rosa Chemical a Sanremo 2023 si tratterebbe ormai di un capitolo chiuso, dal momento che la procura ha archiviato l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia contro i due artisti, adesso spunta un’altra bega per il marito di Chiara Ferragni.

Fedez balbetta in video: “ho un problema”

Ad accendere i riflettori è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli ed ha a che fare con una nuova operazione beneficenza, a detta della Lucarelli dai contorni ‘opachi’, che riguarderebbe le uova di Pasqua con protagonista proprio Fedez. In questo articolo però, la nostra attenzione è concentrata su un altro aspetto del ritorno in video del rapper.

Nel replicare alla Lucarelli, Fedez si è mostrato in un modo del tutto inedito. Selvaggia lo ha definito “confuso”, probabilmente riferendosi ai contenuti della sua replica, ma in realtà Fedez ha mostrato delle concrete difficoltà ad esprimersi.

Il rapper ha sfoggiato un’inedita balbuzie ed evidente difficoltà a parlare, al punto da essersi scusato e giustificato:

Chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po’ di tempo e ci metto un po’ di tempo a formulare una frase.

In apertura di articolo troverete il video completo dell’intervento social di Fedez. Negli ultimi tempi, dopo il caos Sanremo, Fedez è solito intervenire su Instagram solo ed esclusivamente per replicare a polemiche nei suoi confronti o per comunicazioni di servizio. Un segnale evidente che qualcosa è cambiato in lui ed attorno a lui, come evidenziato anche dall’ultimo video. Forse di fronte a problemi simili un passo indietro da parte di tutti sarebbe la migliore cosa da fare.