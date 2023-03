Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, come ben sapete, Edoardo Donnamaria non ha potuto presenziare nello studio e Alfonso Signorini ha spiegato il motivo.

Perché Donnamaria non è al GF Vip e Ginevra sì?

I social hanno immediatamente tirato in ballo Ginevra Lamborghini e la sua presenza in studio fin da subito. Proprio la sorella maggiore di Elettra ha anche avuto modo di rientrare in Casa per una settimana.

A svelare cosa ha spinto il GF Vip a prendere questa decisione ci ha pensato FanPage:

Qual è la differenza tra i due casi, si chiede il pubblico? Perché a Ginevra sono stati concessi benefici dei quali Donnamaria non ha goduto? Una ragione c’è: si tratta di coerenza. L’intervento di Piersilvio Berlusconi ha fatto da spartiacque in questa edizione del GF Vip, dettando una linea editoriale ben precisa, fatta di pulizia nei contenuti e di una scrupolosa attenzione nei confronti di quanto la rete trasmette sia su Canale5 che su Mediaset Extra, canale che ospita la diretta h24 dalla Casa. Consentire a Edoardo di tornare in studio avrebbe rappresentato un’incongruenza rispetto alle scelte operate ai piani alti di Mediaset qualche settimana fa, culminate nella decisione di sospendere la replica della diretta del 6 marzo scorso su La5. La differenza tra i due casi la fa, quindi, la tempistica della nuova linea editoriale che i vertici Mediaset hanno ritenuto indispensabile il Grande Fratello adottasse.