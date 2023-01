Lorella Cuccarini lo aveva annunciato, e così è stato: la puntata di oggi di Amici 22 si è rivelata davvero imperdibile. Cricca ha fatto ritorno nella Scuola dopo la sua eliminazione e, a sorpresa, ha riconquistato ufficialmente la maglia. Ma come è stato possibile?

Perché Cricca è rientrato ad Amici 22

Quello avvenuto ad Amici 22 con Cricca è stato un caso mai accaduto nella storia del talent show di Maria De Filippi. Il regolamento del programma, infatti, prevede che una volta eliminato, un concorrente non potrà più rientrare nella Scuola. Ma perché Cricca rappresenta l’eccezione?

I fatti accaduti a Capodanno ad Amici 22 hanno portato a cambiare, in via del tutto eccezionale, anche le regole. Amici d’altronde ci ha abituati al suo pongo-regolamento e non sorprende affatto il suo ritorno nei panni di allievo, pronto a concorrere per il serale.

Dopo i gravissimi fatti di Capodanno in Casetta, Rudy Zerbi ha deciso di eliminare Tommy Dali. Wax, Samu, Maddalena, Valeria e NDG sono finiti in una sfida immediata. Lorella Cuccarini ha deciso di richiamare Cricca come sfidante, dopo aver perso la sfida con Jore, venendo eliminato nella puntata dello scorso 8 gennaio.

“La produzione solo in questo caso specifico permette a Lorella Cuccarini di sostituire la sfidante scelta dalla produzione con Cricca, previa accettazione da parte di tutti i concorrenti”, ha precisato la De Filippi. Tutti i prof hanno accettato e quindi Cricca ha sfidato Valeria, vincendo e rientrando nella Scuola.

Un fatto unico e che, come ribadito dalla padrona di casa non si ripeterà più nella storia di Amici. Almeno fino al prossimo cambio di regolamento.

Video e ipotesi