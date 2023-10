Sono in tanti a collegare il nome (ed il volto) di Beatrice Luzzi a quello di Eva Bonelli, la “cattiva” di Vivere, la soap opera andata in onda su Canale 5. In realtà, anche dopo l’addio alla serie, l’attuale gieffina ha avuto una lunga carriera. Ma come mai avrebbe deciso di lasciare Vivere, nonostante il grande successo?

Beatrice Luzzi, ecco perché ha deciso di lasciare Vivere

A svelarlo in una intervista rilasciata a Novella2000.it, è stato Gabriele Lazzaro, attore e regista, nonché ex interprete di Vivere, il quale è legato a Beatrice Luzzi da una bella amicizia nata proprio dopo l’addio alla soap di Canale 5.

Già durante una diretta del Grande Fratello, la Luzzi aveva ammesso di aver guadagnato 12 milioni al mese ma di aver comunque rinunciato a ricoprire ancora i panni di Eva. Successivamente ha tentato la strada di Elisa di Rivombrosa, ruolo poi affidato a Jane Alexander.

In merito, l’amico e collega Gabriele Lazzaro ha svelato un retroscena sui motivi del suo addio da Vivere: