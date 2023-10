Beatrice Luzzi, cosa significa il gesto dopo ogni televoto vinto?

Beatrice Luzzi, ormai da settimane, continua ad essere la preferita del Grande Fratello da parte del pubblico da casa. Sebbene spesso e volentieri sia proprio in nomination, le percentuali parlano chiaro: è lei a stravincere nel televoto con numeri incredibili e che non lasciano speranza agli altri inquilini.

Beatrice Luzzi, il significato del gesto dopo il televoto vinto

Ma cosa significa il gesto che Beatrice Luzzi compie dopo ogni televoto vinto? Già in passato qualcuno nella Casa le rimproverò il fatto di aver esultato a scapito degli altri, ma l’attrice chiarì in modo vago che quello rappresentava un gesto per i figli.

Ieri, nel corso dell’undicesima puntata e dopo l’ennesimo televoto vinto, Beatrice ha riproposto il medesimo gesto con la mano. A quel punto però è stato il conduttore a domandare quale fosse il significato.

La Luzzi ha spiegato che dietro quel gesto ci sarebbe semplicemente una dedica ai suoi figli. Un modo affettuoso per dire loro che li sta pensando. Sarebbero infatti due gesti scaramantici che farebbero i suoi ragazzi e che lei ama replicare per far sapere loro, seppur a distanza, di essere il suo pensiero fisso.