Pierpaolo Pretelli non sta molto bene. Il messaggio romantico e protettivo condiviso da Giulia Salemi sui social, rappresenta anche un intelligente monito sollecitando gli estimatori a non trascurare i segnali che il corpo ogni giorno ci manda.

Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea (Non è la prima volta ultimamente). – ha scritto Giulia – È sceso a Rogoredo e lo sono andata a prendere… adesso è a Piacenza con me.

Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di toradol.

Questo per dirvi non tirate la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non si immaginava neanche lui di arrivare a stare così male. Tante good energy per Pier!