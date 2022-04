Fariba, proprio in queste ore, ha fatto una diretta social parlando di alcuni aspetti privati di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (questo si deduce dai commenti su Twitter). Il suo intervento ha “spaccato” il fandom a metà sollevando numerosi malumori.

Se alcuni hanno accusato Fariba di essere troppo “invadente” nei confronti della figlia e del suo fidanzato, altri hanno pienamente giustificato il suo intervento.

Secondo alcuni, infatti, proprio la mamma di Giulia Salemi sarebbe intervenuta sui social perché, da qualche tempo, i pettegoli della rete parlano di alcuni malumori di coppia.

Voi da che parte state?

sono stata la prima a criticare Margherita per atteggiamenti che non mi erano piaciuti nei riguardi di Pier e Giuly e con la stessa coerenza che mi contraddistingue stasera mi sento di dire che Fariba ha sbagliato ..i ragazzi vanno tutelati e stasera non ho visto questo #prelemi pic.twitter.com/bbvosSFqeM

Qualcuno potrebbe spiegare a Fariba che il problema non è amare o meno Pier che sappiamo lo faccia, ma dire i fatti loro privati e i loro programmi con 3 pazze in diretta scatenando la bufera social?! GRAZIE!

Perché Fariba non si dedica a parlare della sua vita nelle dirette che fa e non della vita degli altri? Sarebbe un buon momento per iniziare a essere meno invadente e smettere di parlare di cose che non gli appartengono. #prelemi

Dopo alcune ore dalla sua diretta social, Fariba è nuovamente intervenuta sulla questione facendo delle precisazioni in merito alla storia tra Pierpaolo e Giulia:

Messaggio per alcuni ignoranti che si permettono di commentare e giudicare. Non vi meritate la risposta. Ma per rispetto dei fan veri e puri vi rispondo. Sono tanti giorni che leggo commenti sparati a zero sui miei ragazzi e i fan, quelli veri, sono entrati nelle dirette a difenderli. Invece, alcuni imbecilli e malvagi hanno storpiato quello che ho detto, scrivendo a mia figlia. Universo mi ha detto tutto, anche i vostri nomi, avete capito? Anche se io vi perdono l’Universo non vi perdona. C’è il video e quando lo vedrà mia figlia farete una figura di me**a. Dovete solo vergognarvi.

Chi siete voi? Io sono madre e voi chi siete? L’avete tenuta voi nove mesi in pancia con tanta sofferenza? L’avete cresciuta, mantenuta e sostenuta voi fino ai 18 anni? E dopodiché, quando è diventata autonoma, siete stati voi alle sue spalle? Siete ciotola più bollente della minestra? Dovete solo vergognarvi. Chiedo al karma di perdonarvi solo se vi pentite in questo istante. Cosa volete? Mettere zizzania tra madre e figlia? Un po’ di fatti vostri? Non avete una vita vostra? Io, che sono la madre, posso farmi gli affari dei miei ragazzi.