Per Sangiovanni quella che sta per concludersi è stata un’estate molto intensa sul piano professionale e che lo ha visto impegnato in giro per l’Italia, alle prese con il suo tour estivo. Proprio ieri sera si sarebbe dovuto esibire sul palco di Cremona in vista dell’ultima tappa ma a causa di un malore prima del live ha dovuto rimandare tutto.

Sangiovanni ed il malore prima del concerto: come sta adesso

Secondo quanto riferito dai colleghi di Novella 2000 che hanno raccolto le voci dei fan, coloro che erano presenti ieri nella città dove si sarebbe dovuto tenere il concerto di Sangiovanni avrebbero riferito dell’arrivo di una ambulanza prima del live.

Il concerto di ieri si terrà questa sera, 5 settembre, come fatto sapere dalla Friends&Partners, la società che aveva organizzato l’evento. La conferma è poi giunta dallo stesso giovane artista che ha voluto scusarsi per l’incidente di percorso ed è intervenuto in un video sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato come sta ora e cosa gli è successo.

Se in un primo momento si era ipotizzata una banale intossicazione alimentare, oggi Sangiovanni ha spiegato di soffrire di un problema di salute da oltre un anno:

Mi dispiace tantissimo per quello che è successo ieri sera. Purtroppo soffro di queste fitte allo stomaco da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure. Alcuni momenti ne ho sofferto di meno, altri di più. Non sono mai andato a visitarmi, purtroppo, perché una volta magari pensi che sia colpa di qualcosa che hai mangiato, colpa dello stress, della stanchezza, o dell’ansia. Poi ho sempre trascurato questa parte perché ho sempre dedicato tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza pensare di prendere un giorno per me e la mia salute. Questa cosa purtroppo mi è capitata ieri sera prima del concerto. Stavo per salire sul palco ma ho sentito queste fitte fortissime allo stomaco, Sono tornato in camerino e purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori era erano ok ma purtroppo nessuno aveva un farmaco che facesse al caso mia. Non erano solo fitte ma anche tanta nausea […] Io sarei salito sul palco anche con il dolore, il problema è che avevo questa nausea molto forte. Non riuscivo a muovermi, perché più mi muovevo più avevo i conati. E non sarei riuscito a cantare. O comunque non sarebbe stato bello salire sul palco per poi scendere poco dopo a causa di come stavo. Anche perché vi avevamo fatto aspettare molto tempo, quindi salire sul palco per poi scendere non era il caso. Quindi l’organizzazione e il mio team insieme hanno deciso di rimandare il concerto a oggi stesso.