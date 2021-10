Patrizia Mirigliani e l’acronimo “N.F.P.I.G” per Nicola: cosa significa? C’è una spiegazione (ma non convince)

Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu, dopo essere intervenuta per la seconda volta al Grande Fratello Vip commentando il nascente rapporto tra il figlio e Miriana Trevisan è intervenuta anche tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ha svelato finalmente la verità sul post Instagram pubblicato nei giorni scorsi ed ha spiegato cosa significherebbe il famoso acronimo che avrebbe tanto lasciato Miriana con l’amaro in bocca.

Patrizia Mirigliani svela il significato dell’acronimo indirizzato al figlio Nicola

Dopo l’inizio della conoscenza tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, la mamma del ragazzo, Patrizia Mirigliani, sul suo profilo Instagram aveva postato una foto alquanto emblematica.

“Nell’acronimo un messaggio per mio figlio Nicola. Chi indovina di voi?”, aveva scritto, riferendosi a “N.F.P.I.G.”. Il messaggio era stato recapitato al diretto interessato e la risposta era giunta in coro anche tra gli altri inquilini che avevamo ipotizzato – come molti utenti social – il significato dietro il piccato acronimo.

L’ipotesi più accreditata è che dietro l’acronimo ci fosse la frase: “Non farti prendere in giro”, ma in merito Patrizia Mirigliani è intervenuta tra le pagine del noto settimanale, fornendo la sua improbabile versione:

Quello che volevo chiarire lunedì in puntata è che quel messaggio in codice, N.F.P.I.G., era un gioco che ho fatto per alleggerire la mente, dicendo: “Vediamo chi indovina?”. E, invece, sono andati tutti in una direzione senza aspettare la mia risposta. Il messaggio era legato a un video in cui mio figlio mi diceva: “Mamma, sei contenta che vada al GF Vip, non ti dispiace se rimarrò dentro?” e io gli rispondevo: “Speriamo che tu rimanga il più possibile!”. Il significato dell’acronimo era: “Non Finire Presto Il Gioco”.

Stando alle parole della donna, dunque, non ci sarebbe alcun riferimento diretto a Miriana Trevisan. Eppure la sua spiegazione continua a non convincere…