“Parecchie ombre”, caso Basciano: cosa ha deciso la Procura, disposte nuove indagini

Caso Alessandro Basciano a La vita in diretta: le ultime notizie dalla Procura di Milano.

Dopo 48 ore di carcere con le accuse di minacce e stalking nei confronti della sua ex compagna, Sophie Codegoni, Alessandro Basciano è stato rilasciato. Eppure il caso continua ancora a restare al centro dell’attenzione mediatica.

Caso Basciano: la decisione della Procura

A parlarne, nel corso della puntata di oggi 25 novembre, è stata la trasmissione di Alberto Matano, La vita in diretta. Mentre Basciano, raggiunto dai microfoni della trasmissione, continua a sostenere che “non sussiste alcun tipo di reato”, la procura di Milano si riserva comunque di proseguire le indagini:

Vuole sentire nuovamente Basciano dopo la scarcerazione per vagliarne la tesi difensiva.

Cade, dunque, per il momento, il grave quadro accusatorio che aveva portato l’ex di Uomini e Donne in carcere, ma il giudice vuole approfondire il contenuto delle chat depositate, al fine di accertare se la Codegoni vivesse realmente in un costante stato di ansia e paura, e soprattutto perché avesse ritirato la querela alla fine del 2023.

La Procura, fa sapere la giornalista de La vita in diretta, si riserva quindi di proseguire nelle indagini e di ascoltare nuovi testimoni, tra cui amici e familiari della ragazza, tra cui coloro che avrebbero assistito all’ultima presunta aggressione di Basciano. Matano ha aggiunto: