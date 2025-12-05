Paola Iezzi, frecciatina ad Amici: le sue parole

Paola Iezzi dopo due anni a X Factor: si aprono possibilità anche per Amici? La frecciatina

Paola Iezzi è ormai un volto stabile nel gruppo dei giudici di X Factor. Se nella sua prima partecipazione non era riuscita ad accompagnare nessun artista fino all’ultima puntata, quest’anno ha visto trionfare proprio una cantante della sua squadra, segnando per lei una crescita significativa nel ruolo.

In un’intervista concessa a Fanpage, l’artista ha raccontato di aver vissuto questa stagione con maggiore sicurezza rispetto alla precedente. Ha spiegato che il debutto era stato complesso, poiché doveva prendere confidenza con un meccanismo televisivo nuovo per lei. “Lo scorso anno era la prima volta per me, dovevo prendere le misure con le dinamiche di un contesto televisivo che non avevo mai vissuto prima. Però l’esperienza dello scorso anno mi ha aiutata a orientarmi meglio, soprattutto nelle scelte dei concorrenti e nella costruzione della squadra“.

Tra le consapevolezze acquisite nel corso delle sue esperienze, Paola ha citato anche l’importanza di evitare di selezionare concorrenti troppo giovani. Secondo lei, infatti, “non si ha ancora una struttura emotiva abbastanza forte“ per affrontare un percorso intenso come quello del talent.

Parlando del lavoro svolto a X Factor, ha spiegato che punta su cantanti che possano affrontare non solo le sue preferenze artistiche, ma soprattutto la complessità del programma. Per questo ha affermato: “Cerco artisti che mi sembrino affini non solo ai miei gusti personali, ma anche al tipo di esperienza che è X Factor, che è intensa e complessa. Non tutti, anche a parità di talento, sono pronti a reggere un percorso televisivo così impegnativo“.

Le parole su Amici

Quando il giornalista le ha chiesto se si immaginerebbe nel ruolo di docente di canto ad Amici, la risposta è stata piuttosto cauta. “Non so. Soffro le gare, soprattutto quelle in cui i ragazzi vengono messi l’uno contro l’altro. Mi piace il clima che si respira qui a X Factor, c’è meno acredine, meno dinamiche costruite solo per la Tv. C’è competizione, chiaramente, ma anche più spazio per la musica“.

Durante la puntata conclusiva della stagione, Giorgia ha confermato il ritorno di X Factor anche per il prossimo anno, in occasione della ventesima edizione. Al momento, però, è prematuro parlare della futura giuria. Paola ha ricordato l’uscita di Manuel Agnelli e l’impatto che ha avuto sul team: “Quando Manuel Agnelli se ne è andato siamo rimasti un po’ spiazzati, era una colonna portante del programma. Però abbiamo rispettato la sua scelta. C’era un po’ di preoccupazione per chi sarebbe arrivato al suo posto, ma l’arrivo di Francesco Gabbani ha portato una ventata d’aria diversa. Sono due artisti diversi, lo stesso livello di professionismo ma due mondi differenti“.