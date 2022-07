Ecco perché non vedremo mai Paola Barale al Grande Fratello Vip

Paola Barale, con il suo aspetto da diva d’altri tempi, ha sempre avuto un certo fascino. Ecco perché, non ha nemmeno bisogno di stare quotidianamente in televisione per essere spesso al centro dell’attenzione.

Paola Barale al Grande Fratello Vip? “Me lo chiedono di continuo…”

Intervistata dal Corriere della Sera, ha svelato come è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo come sosia di Madonna (e la somiglianza, ancora oggi, è veramente incredibile):

Mi dissero che per gioco avrebbero presentato le mie foto a Milano, all’agenzia dei sosia di Giancarlo Caremoli. La prima volta mi ci hanno portato loro. Ho iniziato a lavorare come sosia di Madonna, non mi piaceva molto però pagavano benissimo.

E per quanto riguarda i reality show, Grande Fratello Vip compreso, Paola non ha una bella idea:

Me lo chiedono di continuo, mi offrono grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti.

Il nome della Barale era saltato fuori pure lo scorso anno, prima di mettere in piedi la sesta edizione. Proprio in quella occasione, spuntò pure una ipotetica proposta per Ballando con le stelle ma, come potete ben vedere, la showgirl le ha rifiutate entrambe.