Paola Barale, ospite di Francesca Fagnani a Belve si è raccontata a 360 gradi rispondendo alle voci sulla sua presunta omosessualità e su quella, sempre presunta, dell’ex marito Gianni Sperti. Ma la Barale ha parlato anche di un pettegolezzo che l’ha riguardata e che ha coinvolto Maria De Filippi.

Paola Barale commenta il gossip su Maria De Filippi

Nel corso dell’intervista a Belve, non poteva mancare un commento di Paola Barale sul gossip che ha l’ha vista coinvolta in passato e che ha tirato in ballo anche la conduttrice Maria De Filippi: da dove è nato?

Francesca Fagnani ha spiegato che fu Maurizio Costanzo, nel suo libro, a raccontare una delle leggende più gettonate in base alla quale ci sarebbe stata una sorta di ‘triangolazione amorosa’ tra la De Filippi, la Barale e lui. Paola ha ammesso di non aver letto il libro del giornalista e conduttore ma ha spiegato come è nato tale gossip:

Io mi sono anche data una spiegazione che però mi tengo per me. Però… lo sa, la cosa strana è che tutti pensano questa cosa ma io non conosco bene Maria De Filippi. Io se l’ho vista 10 volte in tutta la mia vita dai tempi di Buona domenica…

Francesca Fagnani l’ha interrotta sottolineando di dare per scontato che il gossip non sia vero, ma essendo stato molto persistente ha chiesto alla sua ospite come mai:

Perchè poi le leggende metropolitane hanno sempre un fondo di verità. Se qualcuno l’ha messa in giro? Appunto! Io mi sono data una risposta. Una potrebbe essere perché io non sono mai scesa a compromessi sessuali per lavorare, quindi non l’ho mai data a nessuno per lavorare e quindi magari non dandola mai a nessuno di conseguenza magari puoi anche diventare gay insomma… e l’altra me la tengo per me. E’ una cosa che non riguarda solo me e quindi la tengo per me. Io credo che parta da qualcosa. Secondo me parte da una situazione a me vicina che forse ha fatto sì che si pensasse questa cosa…