Per anni non sono mancati i pettegolezzi su Paola Barale e sulla sua sessualità. Adesso, ospite di Belve, la conduttrice da tempo assente dalla tv ha potuto dire la sua verità, commentando anche il gossip sulla presunta omosessualità dell’ex marito Gianni Sperti.

Francesca Fagnani nel corso della sua intervista a Paola Barale ha incalzato diverse volte la sua ospite sul tema della presunta omosessualità, alla quale la conduttrice – oggi attrice di teatro – ha replicato:

Non poteva poi non commentare anche le voci sulla presunta omosessualità dell’ex marito Gianni Sperti, oggi opinionista fisso di Uomini e Donne. La Fagnani le ha domandato se è rimasta stupita più del gossip sulla sua presunta omosessualità o di quello sulla presunta omosessualità di Sperti?

Non seguo il gossip sul mio ex marito Gianni Sperti, non so cosa dicono di lui. Mi stupisce di più la mia insomma…