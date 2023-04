Oroscopo Paolo Fox: quali sono le previsioni per la nuova settimana, segno per segno? A svelarcelo è proprio il noto astrologo e volto televisivo che attraverso il settimanale DiPiùTv e ripreso da LaNostraTv, ha svelato le anticipazioni su ciò che le stelle suggeriscono per i prossimi giorni, fino a maggio, e poi per la nuova stagione estiva in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni settimanali, segno per segno

Ariete: l’oroscopo di Paolo Fox annuncia un miglioramento per la vita di coppia; dopo qualche brutta avventura da affrontare, i single potranno poi iniziare a vedere le cose in modo più positivo.

Toro: inizia un periodo che vedrà quasi tutti i pianeti favorevoli nel settore del lavoro. Entro l’estate 2023 qualcuno vorrà legalizzare una unione.

Gemelli: in arrivo buone notizie legate alla sfera professionale per coloro che hanno una attività in proprio. Da rivedere qualche progetto lavorativo.

Cancro: le coppie che progettano di avere un figlio avranno buone speranze nei prossimi mesi, così come coloro che stanno pensando ad un progetto da realizzare entro l’estate.

Leone: potrebbe esserci qualche preoccupazione legata al denaro; la seconda parte dell’anno secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrebbe essere più complessa.

Vergine: i single oggi sono più prudenti rispetto al passato ma occorrerà attendere il prossimo mese per cambiare davvero vita.

Bilancia: la seconda parte del mese di maggio 2023 potrebbe portare a maggiori garanzie nel settore del lavoro, ma Paolo Fox prevede la presenza di cose da cambiare.

Scorpione: le coppie vivranno finalmente un miglioramento generale a partire dalla nuova settimana ed in vista dell’estate 2023.

Sagittario: Giove vi aiuterà nel settore del lavoro fino alla metà del prossimo mese e l’oroscopo di Paolo Fox consiglia di sfruttarlo al meglio perché sono in arrivo delle interessanti novità.

Capricorno: chi sta vivendo una storia d’amore farà bene a tenere alla larga eventuali complicazioni nel prossimo periodo.

Acquario: per le coppie più solide, reduci da un momento difficile, finalmente sarà tempo di recupero.

Pesci: per i single non sarà un periodo facile e per l’immediato non si prevede nulla di positivo e nuovo ma le cose potrebbero sempre cambiare in meglio nel prossimo futuro.