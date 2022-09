Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7 per il cachet da urlo? Questo è ciò che ha confidato intervistata tra le pagine de Il Messaggero: “Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda”.

Giuseppe Candela, tramite la sua gustosissima rubrica su Dagospia, ha svelato il cachet da urlo che Orietta Berti dovrebbe percepire nel corso di ogni puntata in diretta del Grande Fratello Vip:

Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata.

Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro. E in ballo c’è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?