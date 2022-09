Orietta Berti teme la lite con Sonia Bruganelli, ma non è riuscita a dire di no al GF Vip. A spiegare perchè alla fine la celebre cantante ha detto sì al reality e ad Alfonso Signorini è stata la futura opinionista del Grande Fratello Vip che esordirà stasera su Canale 5 con la sua settima edizione.

Orietta Berti pronta per il GF Vip: perché ha accettato?

In una intervista al quotidiano Il Messaggero, Orietta Berti ha vuotato il sacco e senza tanti peli sulla lingua ha ammesso cosa l’avrebbe spinta a dire di sì al ruolo di opinionista del GF Vip:

Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri.