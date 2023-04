L’ex Vippona Elenoire Ferruzzi è intervenuta di recente nel corso della trasmissione Turchesando, su Radio Cusano Campus, e a Turchese Baracchi è tornata a parlare ancora una volta della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Elenoire non rinnega nulla di quanto vissuto e provato nella spiatissima Casa, ma ha voluto contestualizzare la situazione.

Nel corso della recente intervista, le cui parole sono state riprese anche dalla colleghe di IsaeChia.it, Elenoire Ferruzzi ha commentato anche le coppie che si sono venute a formare nella spiatissima dimora del GF Vip 7 e che proseguono anche a telecamere spente.

Parlando degli Oriele, l’ex Vippona ha lanciato una serie di frecciatine:

Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono tutte coppie spinte e false. Sono coppie per fare soldi, per fare tv, per le fotografie.

La coppia in cui invece crede, è quella dei Donnalisi:

Credo in Antonella e in Edoardo perché li ho visti io nascere. Ero presente. E ti posso dire che in loro c’era interesse da parte di entrambi. Nelle altre coppie non esiste nulla di tutto questo. Sono tutte baggianate, cose mirate a…

A proposito di Daniele, la Ferruzzi ha aggiunto:

Daniele appena è uscito mi ha chiamata immediatamente la sera stessa che è uscito dalla Casa. Ci siamo sentiti al telefono per un po’ di volte. Doveva venire a Milano ma non è mai venuto. Una cosa che ha fatto e che è molto strana, io sono andata all’evento di fine produzione del Gf a Roma c’era anche lui. Mentre Oriana è venuta a salutarmi, io non la conoscevo perché ero già uscita dalla Casa, si è venuta a presentare, molto carina, non avevo dubbi su di lei perché è una persona molto simpatica, lui non è venuto nemmeno a salutarmi. Allora se io come dici tu sono una tua amica, perché non sei venuto a salutarmi? Non ne ho idea. Non me lo so spiegare. Poi il giorno di Pasqua mi hai scritto anche auguri.