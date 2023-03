Perché gli ex Vipponi non sono più in studio al GF Vip? Interviene Elenoire Ferruzzi

Con il cambio di rotta al GF Vip, in seguito alla decisione di Pier Silvio Berlusconi, a farne le spese sono stati anche gli ex Vipponi eliminati dal reality. Da alcune settimane, infatti, in studio non sono più presenti tutti – o quasi – gli ex protagonisti di questa lunga edizione, ma al massimo un paio.

Ex Vipponi assenti in studio: come mai? Parla Elenoire Ferruzzi

Nell’ultima puntata del GF Vip, ad esempio, erano presenti solo Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Nessuna notizia degli altri, tra cui anche Elenoire Ferruzzi. Un utente le ha allora domandato come mai gli ex gieffini, lei compresa, non siano più in studio e la stessa ha voluto replicare:

Non ne ho idea, personalmente non mi hanno dato nessuna spiegazione.

In tanti si sono lanciati in ipotesi, ricordando nel dettaglio quanto successo nella Casa nell’ultimo periodo, ma la Ferruzzi giustamente ha replicato:

Sì, perdonami, noi siamo fuori dal gioco da 5 mesi, quindi ciò che rimane nella Casa non ha nulla a che vedere con noi.

E c’è stato chi si è detto convinto che in occasione della finale tutti saranno presenti in studio. Ma anche in merito Elenoire ha replicato in modo piccato:

Vabbè, se lo dici tu allora sarà sicuramente così.