Oriana torna in Spagna, l’impegno lavorativo dopo il GF Vip: Daniele Dal Moro sempre al suo fianco

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è stata l’unica ex concorrente a presenziare un paio di volte in discoteca. Per tutti quanti, infatti, niente ospitate televisive e nemmeno impegni importanti. Proprio la venezuelana è tornata in Spagna, accompagnata da Daniele Dal Moro, dove ha ripreso il suo precedente lavoro da opinionista.

Oriana torna in TV, l’impegno dopo il GF Vip: Daniele Dal Moro al suo fianco

Così come riporta Rumors.it, Oriana partirà oggi in direzione Spagna per riabbracciare la sua famiglia, gli amici e il suo adorabile bulldog francese:

Con lei volerà in terra iberica anche Daniele, ma non si tratterà solo di una visita di piacere. Oriana infatti è stata invitata a partecipare come opinionista ad un noto reality spagnolo… Come lei stessa ha rivelato, tornerà a dire la sua nel reality Supervivientes, ovvero la versione spagnola de L’Isola dei Famosi, in onda su TeleCinco. Oltre a commentare le dinamiche del programma nelle vesti di opinionista.

E se Oriana ha ripreso il suo lavoro in televisione, gli altri gieffini sono rimasti a bocca asciutta se non per qualche pubblicità nei supermercati e serate insieme tra cinema, cene e reunion fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Edizione totalmente da dimenticare, lo dirò sempre.

Oriana: “Vabbè Daniele come al solito deve fare il fenomeno” Siamo tornati a casa 💀#oriele pic.twitter.com/cmaAJifx5s — sisonokevin (@oriele__era) April 24, 2023