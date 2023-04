Oriana Marzoli, la ‘reina’ dei reality, anche al GF Vip nostrano è riuscita a far parlare di sé per via del suo carattere vulcanico e spiazzante. L’ex Vippona non ha vinto per un soffio, classificandosi seconda alle spalle di Nikita Pelizon. Al settimanale Mio ha rilasciato di recente un’intervista nella quale ha parlato della sua esperienza e dei suoi progetti futuri: la rivedremo presto in qualche altro programma?

Oriana e Daniele a Temptation Island? Come procede la loro storia

Al settimanale, la venezuelana Oriana Marzoli ha spiegato cosa l’ha spinta a partecipare alla settima edizione del GF Vip:

Ho sempre amato i reality e ho partecipato a diversi programmi in America Latina e in Spagna. La televisione è un mondo che mi ha sempre affascinato e l’Italia per me era un Paese nuovo, ma mi ha fatto sentire benvoluta e apprezzata.

Nella Casa del GF Vip è poi scoppiato un dolce sentimento tra Oriana e Daniele Dal Moro. Nonostante gli alti e bassi vissuti nel reality, la coppia è indivisibile e sembra fare sul serio, al punto che l’ex tronista avrebbe già presentato la fidanzata al padre. Ma cosa pensa della possibilità di mettere i suoi sentimenti alla prova partecipando con Daniele a Temptation Island?

Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla Casa, ma chi lo sa… io non mi precludo nulla, anche se al momento non progetti per l’immediato futuro.

Parlando di Daniele e del loro rapporto, la Marzoli ha dichiarato:

Adesso stiamo vivendo questa cosa insieme e siamo curiosi entrambi di sapere cosa accadrà. Al momento va tutto bene. Con Daniele sto molto bene, mi trasmette la calma di cui ogni tanto ho bisogno. Le piccole liti ci sono sempre, è normale, ma stiamo bene.

Infine, sulla possibilità di prendere parte all’Isola dei Famosi, ha replicato: