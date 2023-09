Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sentono la mancanza l’una dell’altro. La venezuelana si trova attualmente dentro la Casa del Grande Hermano Vip ma non riesce a stare lì perché vorrebbe riabbracciare il veneto.

Daniele e Oriana non resistono separati: “Divento pazzo, basta!”

““La mia testa sta fuori, io ho la testa tutto il tempo impegnata a pensare a Daniele, tutto il giorno. Non ce la faccio a stare tre mesi senza il mio fidanzato, te lo dico, non ce la faccio..”, ha affermato Oriana tra le lacrime.

Anche Daniele si è espresso in merito scrivendo un breve sfogo su Instagram:

Divento pazzo così, basta ti prego!

Sono andati in guerra oppure gliel’ha prescritto il medico di restare in quella Casa? Credo che in Spagna funzioni esattamente come in Italia e quindi, se Oriana non sopporta più la distanza da Daniele apra quella porta e vada via.

