Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (senza la minima riservatezza) hanno spiattellato la loro durissima rottura tramite social, tra screen su Instagram, commenti e room su Twitter.

Oriana piange su Twitter: ecco cosa ha fatto Daniele

Proprio Oriana nel corso della giornata odierna, così come riportano i colleghi di Biccy.it, ha partecipato ad una room di Twitter mentre piangeva:

Sono stanca di essere dipinta come la stronz* senza cuore che non prova sentimenti. Perché è tutto l’opposto. Quando amo non ascolto nessuno. Di sicuro non lascio un ragazzo per le fan. Che le cose non vanno bene non è da 3 giorni, ma da prima. Lui mi ha invitato ad uscire da casa sua! Uno se ti dice di andartene cosa fai?

Oriana Marzoli ha aggiunto:

Io voglio solo che il mio ragazzo mi difenda e che non mi nasconda, io volevo solo che lui fosse orgoglioso di stare con me. Se sto piangendo è perché sono innamorata di questo ragazzo lo sanno tutti. Ho lasciato casa sua in lacrime al telefono con mia madre l’altro giorno. E che non mi dica che sto con lui perché non ho una casa dove andare. Ho un appartamento a Madrid e non ho bisogno di soldi o di un tetto da lui. Mi prende in giro. Prima dice ‘sostenete Oriana che è splendida’ e dopo pochi minuti pubblica storie dove dice ‘reina di sto cazz* non sono il tuo schiavo’. Non voglio essere presa in giro da questo ragazzo.

La ex fidanzata di Daniele Dal Moro ha concluso:

Io non faccio le cose per le ship, mi sono innamorata. Come posso interpretare una persona che mi umilia pubblicamente come un grido d’amore. Se davvero voleva parlare sarebbe venuto a casa di Alberto ma lui voleva solo ripulirsi l’immagine per passare bene. Poteva chiamarmi, io l’ho bloccato solo su Whatsapp.

Cosa ne pensate?